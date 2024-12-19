Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мареска: Ачимпонг может стать отличным игроком для «Челси»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал продление контракта с защитником Джошем Ачимпонгом.

Источник: Getty Images

"Я очень, очень счастлив. С Джошем всё было предельно ясно, он был у нас на предсезонке, и я не знал его лично, но через два-три дня он действительно произвёл на меня впечатление. С начала предсезонки я пытался лучше понять ситуацию с ним из-за его контракта и подобных вещей. Наконец-то клуб достиг с ним соглашения, и мы все счастливы, потому что мы убеждены, что Джош может стать отличным игроком для этого клуба.

Я считаю, что он должен оставаться рядом с нами. Так что, насколько мы можем держать его здесь рядом, для меня это намного лучше«, — приводит слова Марески официальный сайт “Челси”.

Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь