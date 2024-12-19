Мареска: Ачимпонг может стать отличным игроком для «Челси»

"Я очень, очень счастлив. С Джошем всё было предельно ясно, он был у нас на предсезонке, и я не знал его лично, но через два-три дня он действительно произвёл на меня впечатление. С начала предсезонки я пытался лучше понять ситуацию с ним из-за его контракта и подобных вещей. Наконец-то клуб достиг с ним соглашения, и мы все счастливы, потому что мы убеждены, что Джош может стать отличным игроком для этого клуба.