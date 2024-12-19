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Владельцы «Ромы» приобрели контрольный пакет акций «Эвертона»

Американская компания The Friedkin Group оформила приобретение «Эвертона».

Источник: JESS HORNBY/GETTY IMAGES

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Компания Roundhouse, входящая в состав The Friedkin Group (TFG), которой уже принадлежит итальянская «Рома», приобрела контрольный пакет «Эвертона», сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сделка, соглашение о которой было достигнуто в сентябре, получила необходимое разрешение со стороны АПЛ, Футбольной ассоциации Англии (FA), женской Профессиональной лиги (WPLL) и управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Бизнесмену Дэну Фридкину, владельцу TFG, предложен пост председателя совета директоров «ирисок».

«Мы намерены вывести “Эвертон” в новую захватывающую эпоху как на поле, так и за его пределами. Незамедлительное обеспечение клубу финансовой стабильности было одним из ключевых приоритетов, и мы рады, что добились этого. Хотя возвращение “Эвертона” на свое законное место в таблице Премьер-лиги займет время, сегодняшний день — первый шаг на этом пути», — заявил Марк Уоттс, который займет пост исполнительного директора ливерпульского клуба.

«Эвертон» является 9-кратным чемпионом Англии и победителем Кубка обладателей Кубков 1985 года. После 16 туров текущего сезона «ириски», имея игру в запасе, занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом сезоне «Эвертон» пережил снятие очков за нарушение финансового fair play.

В 2020 году компания Фридкина приобрела контрольный пакет акций «Ромы», сделка составила почти 600 миллионов евро. При новом владельце римляне стали победителями первого в истории розыгрыша Лиги конференций в 2022 году, а в следующем сезоне дошли до финала Лиги Европы. После 16 туров текущего сезона «джаллоросси» занимают 12-е место в Серии А.

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