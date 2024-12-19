Владельцы «Ромы» приобрели контрольный пакет акций «Эвертона»

«Мы намерены вывести “Эвертон” в новую захватывающую эпоху как на поле, так и за его пределами. Незамедлительное обеспечение клубу финансовой стабильности было одним из ключевых приоритетов, и мы рады, что добились этого. Хотя возвращение “Эвертона” на свое законное место в таблице Премьер-лиги займет время, сегодняшний день — первый шаг на этом пути», — заявил Марк Уоттс, который займет пост исполнительного директора ливерпульского клуба.