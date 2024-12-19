Винисиус восхитился собственной статистикой в «Реале»: «Неплохо»

Канал Madrid Xtra опубликовал любопытную статистику бразильца в финальных матчах различных турниров: 12 матчей, 13 голов и голевых передач.
«Неплохо», — отреагировал Винисиус в твиттере.
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, накануне ставший обладателем Мужконтинентального кубка в составе мадридского клуба отреагировал на свою статистику в титульных матчах за сливочных. 19 декабря «Реал» разгромил мексиканскую «Пачуку» (3:0), а Винисиус в этой игре забил и ассистировал Килиану Мбаппе.
Канал Madrid Xtra опубликовал любопытную статистику бразильца в финальных матчах различных турниров: 12 матчей, 13 голов и голевых передач.
«Неплохо», — отреагировал Винисиус в твиттере.