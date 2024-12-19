Куртуа лишили мемориальной доски возле стадиона «Атлетико»

Напомним, что у мадридского «Атлетико» есть традиция, согласно которой каждый игрок, сыгравший 100 матчей за клуб, получает свою мемориальную доску на аллее легенд. Куртуа провёл за «Атлетико» 154 матча и также получил право на свою собственную. После перехода футболиста в 2018 году в мадридский «Реал», его мемориальная доска, стала регулярно подвергаться вандализму со стороны болельщиков «Атлетико».