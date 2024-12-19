«Барселона» сделала 150 тыс. футболок без разрешения Nike и может потерять € 1,5 млн — RC

По информации источника, каталонский клуб рассматривал возможность партнёрства с другими брендами и изготовил 150 000 футболок на собственном производстве, каждая из которых обошлась «Барселоне» в € 10. Нынешней зимой сине-гранатовые переподписали контракт с Nike до 2038 года и теперь не знают, что делать с произведёнными футболками.