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Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол отреагировал на слухи о возможном переходе в «Интер»

Защитник «Удинезе» и сборной Словении Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, отреагировал на слухи о его возможном переходе в миланский «Интер».

Источник: Чемпионат.com

«Я думаю, что “Интер” по-прежнему самая сильная команда. Я думаю, что они снова показали в матче с “Лацио” (6:0), что они будут готовы, когда придут большие игры. Смогут ли они выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, это будет один из итальянских клубов. Если мне придётся выбирать из них, то я назову “Интер”.

Слухи о переходе в «Интер»? Конечно, это приятно слышать. Но в футболе мы знаем, что ходит много слухов, поэтому, пока не появится что-то конкретное, говорить особо не о чем.

Безусловно, у меня есть амбиции играть в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. У меня есть амбиции сделать это. Надеюсь, это произойдёт", — приводит слова Бийола Football Italia.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 17 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. По версии интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 18 млн.

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