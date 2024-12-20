Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол отреагировал на слухи о возможном переходе в «Интер»

«Я думаю, что “Интер” по-прежнему самая сильная команда. Я думаю, что они снова показали в матче с “Лацио” (6:0), что они будут готовы, когда придут большие игры. Смогут ли они выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, это будет один из итальянских клубов. Если мне придётся выбирать из них, то я назову “Интер”.