Фабио Капелло подробно разобрал последние трансферы «Милана»

Точно так же, как нельзя отрицать, что Фофана был хорошей добычей. Так где же другие ошибки? В прошлые годы «Милан» всегда больше смещался влево, и было бы неплохо уравновесить его аналогичным игроком справа. К сожалению, Чуквезе так и не заиграл, а схожей по характеристикам альтернативы ему нет. В то же время Муса сегодня используется на фланге, чтобы придать команде солидности. Но не лучше ли в этот момент было взять Салемакерса, о котором Фонсека сам говорил перед началом чемпионата? Видимо, к Пауло не очень-то прислушивались…" — приводит слова Капелло Milan News.