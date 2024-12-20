Конур: Третий вратарь «ПСЖ» может покинуть клуб

В текущем сезоне Арнау Тенас ещё не появлялся на поле в футболке «ПСЖ», однако вратарь провёл пять матчей за сборную Испании до 23 лет на Олимпийских играх и завоевал золото. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.