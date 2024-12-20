Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл высказался о ситуации с Маркусом Рашфордом

Уже два раза он не попадал в состав. Он один из звёздных игроков «Манчестер Юнайтед» и был им на протяжении многих лет. Действия говорят громче слов. Аморим говорит, что у него есть будущее, но в то же время не берёт его в команду, так что дела идут не очень хорошо. Это печально, потому что «Юнайтед» одержал невероятную победу в воскресенье, но через несколько дней после этого все разговоры будут только об этом, а не о том, что Рубен Аморим одержал сенсационную победу", — приводит слова Невилла Sky Sports.