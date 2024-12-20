Тренер «Барселоны» Флик оценил Симеоне перед матчем с «Атлетико»

«Более 700 матчей во главе “Атлетико” — это невероятно. Симеоне проделал фантастическую работу. Я очень уважаю его. Мне нравится его стиль жизни. Команда похожа на него. Я уважаю его работу, но мы хотим победить», — приводит слова Ханси Флика портал AS.