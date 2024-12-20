Тренер «Барселоны» Флик поделился ожиданиями от матча с «Атлетико»

«Это будет отличная встреча, в которой мы сыграем с одной из лучших команд в Ла Лиге. Мы потеряли несколько очков в последних матчах с “Леганесом” и “Лас-Пальмасом”, было тяжело. В футболе побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок. Наши поражения уже случились, и мы должны принять это. У “Барселоны” по-прежнему молодая команда, и мы должны совершенствоваться. Борьба будет идти до конца сезона. Мы знаем, что это будет непросто. Эта борьба начнётся со встречи с “Атлетико”, — приводит слова Флика AS.