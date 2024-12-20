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Тренер «Барселоны» Флик поделился ожиданиями от матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 18-го тура Ла Лиги с «Атлетико».

Источник: Чемпионат.com

Игра состоится в субботу, 21 декабря, на стадионе каталонцев «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Это будет отличная встреча, в которой мы сыграем с одной из лучших команд в Ла Лиге. Мы потеряли несколько очков в последних матчах с “Леганесом” и “Лас-Пальмасом”, было тяжело. В футболе побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок. Наши поражения уже случились, и мы должны принять это. У “Барселоны” по-прежнему молодая команда, и мы должны совершенствоваться. Борьба будет идти до конца сезона. Мы знаем, что это будет непросто. Эта борьба начнётся со встречи с “Атлетико”, — приводит слова Флика AS.

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