Каррагер отреагировал на заявление Рашфорда о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»

Люди постоянно говорят о 30 голах за сезон, и это действительно большая цифра. Это не что-то из ряда вон выходящее. Мы смотрим на некоторых игроков, у них показатели лучше, чем у него, а он в «Манчестер Юнайтед», топ-команде, которая доминирует во многих матчах. В «Манчестер Юнайтед» каждый сезон должен быть игрок, забивающий 30 голов. Если они собираются играть в 55−60 встречах, если у вас есть игрок, который не может забить 30 голов, ему, вероятно, не стоит быть в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Каррагера Sky Sports.