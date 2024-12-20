Уход из «Барселоны» сделал этих футболистов счастливее

Споры не помогли: летом 2022-го его отпустили свободным агентом в «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС. Испанец до сих пор там играет и, признаться, весьма недурно. В этом сезоне у него 17+13 в 35 встречах. Недавно «Гэлакси» сыграл в финале плей-офф и победил — но уже без Рики. В полуфинале он порвал «кресты» посреди матча, но остался на поле и отдал победный ассист. Это для тех, кто говорил, что у Пуча нет бойцовского характера.