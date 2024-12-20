Будущий состав сборной Казахстана? «Елимай» собирает молодых талантов КПЛ

Если в прошлом сезоне команда Андрея Карповича заходила в чемпионат с достаточно опытным составом, то сейчас клуб, судя по всему, решил обновить казахстанскую часть ростера.
«Елимай» уже отпустил возрастных Дмитрия Шомко, Еркебулана Нургалиева, Романа Муртазаева (судя по всему) и взялся за омоложение коллектива.
Пожалуй, пока главная удача клуба — это подписание центрального защитника сборной Казахстана Адильбека Жумаханова (21 год). Прогрессирующий игрок, которого хотели практически все топ-клубы КПЛ, перебрался в «Елимай» и способен вырасти там в лидера обороны.
Также клуб из Семея воспользовался вылетом «Шахтера» и выписал из Караганды сразу двух молодых хавбеков — Алмаса Тюлюбая (23 года) и Абылайхана Назымханова (22 года). Весьма логичное решение с точки зрения цена-качество и потенциального роста.
К слову, теперь в «Елимае» целая компания воспитанников «Шахтера», ведь помимо названных в клубе уже выступают столь же молодые и талантливые Иван Свиридов (22 года) и Жан Али Пайруз (25 лет). Путь того же Пайруза должен вдохновлять остальных, ведь Жан Али именно в «Елимае» дорос до вызова в сборную Казахстана.
На первый сбор клуб также пригласил полузащитника Алена Айманова (22 года) и вратаря Никиту Пивкина (21 год). Останутся ли они на сезон неизвестно, но закрепиться в обойме способны. Ходят слухи и об интересе к еще одному экс-кайратовцу Андрею Ульшину.
Очевидно, что «Елимай» не ограничится лишь молодежью и подпишет опытных казахстанцев, если будет такая опция. Но радует, что клуб старается раскрывать молодых игроков и сейчас уделяет этому больше внимания. Подобная генерация растущих футболистов в одной команде — это в том числе польза сборной Казахстана, хотя безусловно всем перечисленным придется побороться за свое игровое время.