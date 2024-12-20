Будущий состав сборной Казахстана? «Елимай» собирает молодых талантов КПЛ

Очевидно, что «Елимай» не ограничится лишь молодежью и подпишет опытных казахстанцев, если будет такая опция. Но радует, что клуб старается раскрывать молодых игроков и сейчас уделяет этому больше внимания. Подобная генерация растущих футболистов в одной команде — это в том числе польза сборной Казахстана, хотя безусловно всем перечисленным придется побороться за свое игровое время.