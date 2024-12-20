«Кайрат» объявил о переходе португальского бомбардира

• Возраст: 27 лет.
• Позиция: нападающий.
• Рост: 169 см.
• Вес: 65 кг.
Жоржиньо является воспитанником академии португальского клуба «Брага». Помимо этого на родине выступал за «Селейруш», «Мерелиненсе», «Фафе», «Санжуаненсе», «Певидем».
В прошлом году форвард перебрался в люксембургский «Дифферданж 03», и за два сезона показал выдающуюся результативность, став чемпионом страны и лучшим бомбардиром чемпионата:
• сезон 2023/24: 32 матча, 28 голов, 5 ассистов;
• сезон 2024/25: 19 матчей, 17 голов, 10 ассистов.