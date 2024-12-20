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«Кайрат» объявил о переходе португальского бомбардира

Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с португальским нападающим Жорже Габриэлом Коштой Монтейру, известным как Жоржиньо, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

• Возраст: 27 лет.
• Позиция: нападающий.
• Рост: 169 см.
• Вес: 65 кг.

Жоржиньо является воспитанником академии португальского клуба «Брага». Помимо этого на родине выступал за «Селейруш», «Мерелиненсе», «Фафе», «Санжуаненсе», «Певидем».

В прошлом году форвард перебрался в люксембургский «Дифферданж 03», и за два сезона показал выдающуюся результативность, став чемпионом страны и лучшим бомбардиром чемпионата:

• сезон 2023/24: 32 матча, 28 голов, 5 ассистов;
• сезон 2024/25: 19 матчей, 17 голов, 10 ассистов.

Кайрат
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