«Атланту» Миранчука возглавил норвежский тренер

В конце ноября команду покинул Роб Валентино, который исполнял обязанности временного главного тренера с июня. Под его руководством команда вышла в плей-офф MLS в шестой раз за всю историю клуба и дошла до четвертьфинала, где уступила «Орландо Сити» (0:1).
Ранее Дейла тренировал шотландский «Селтик», норвежские «Волеренгу» и «Стрёмсгодсет», а также бельгийские «Стандард» и «Брюгге». В MLS с 2020 по 2022 год он руководил командой «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы 49-летнего тренера была «Аль-Вахда» из ОАЭ.