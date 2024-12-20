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«Атланту» Миранчука возглавил норвежский тренер

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новым главным тренером команды североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, назначен норвежец Ронни Дейла, сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: Getty Images

В конце ноября команду покинул Роб Валентино, который исполнял обязанности временного главного тренера с июня. Под его руководством команда вышла в плей-офф MLS в шестой раз за всю историю клуба и дошла до четвертьфинала, где уступила «Орландо Сити» (0:1).

Ранее Дейла тренировал шотландский «Селтик», норвежские «Волеренгу» и «Стрёмсгодсет», а также бельгийские «Стандард» и «Брюгге». В MLS с 2020 по 2022 год он руководил командой «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы 49-летнего тренера была «Аль-Вахда» из ОАЭ.