«Атланту» Миранчука возглавил норвежский тренер

В конце ноября команду покинул Роб Валентино, который исполнял обязанности временного главного тренера с июня. Под его руководством команда вышла в плей-офф MLS в шестой раз за всю историю клуба и дошла до четвертьфинала, где уступила «Орландо Сити» (0:1).