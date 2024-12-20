Стали известны планы «Бешикташа» на Зайнутдинова

По информации Milliyet, Зайнутдинов в предстоящей игре заменит Артура Масуаку, выбывшего из строя, а Феликс Удуохай выйдет в стартовом составе в отсутствие дисквалифицированного Тайипа Сануча, получившего красную карточку в матче с «Аданой Демирспор».