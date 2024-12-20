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Стали известны планы «Бешикташа» на Зайнутдинова

Стало известно о том, что футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграет за свой «Бешикташ» в следующем матче чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

21 декабря «Бешикташ» примет на своем поле «Аланьяспор» в рамках 17-го тура.

По информации Milliyet, Зайнутдинов в предстоящей игре заменит Артура Масуаку, выбывшего из строя, а Феликс Удуохай выйдет в стартовом составе в отсутствие дисквалифицированного Тайипа Сануча, получившего красную карточку в матче с «Аданой Демирспор».

Ранее «Бешикташ» уволил нидерландца Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера, назначив на его место Сердара Топрактепе. После этой рокировки Зайнутдинов вернулся в состав своего клуба.

Бешикташ
Аланьяспор