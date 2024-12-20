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Разорвавший Доннарумме лицо игрок избежал дополнительного наказания. А Сафонов может сыграть за трофей

Синго теперь ненавидят все фанаты «ПСЖ».

Источник: AFP 2023

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил решения по итогам матча «Монако» и «ПСЖ» 18 декабря (2:4). Игра запомнилась жуткой травмой вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы, которому разорвал лицо крайний защитник монегасков Уилфрид Синго.

Дисциплинарная комиссия не наказала Синго

В середине первого тайма ивуариец влетел шипами в лицо голкипера — пытался пробить по воротам из штрафной, но итальянец грамотно сократил дистанцию, а защитник по инерции влетел подошвой в щеку соперника. Доннарумма не смог продолжить матч — врачи увели его с поля и прямо на стадионе наложили на разорванную щеку 10 скоб.

Дисциплинарная комиссия объявила об одном матче дисквалификации для Синго, но эта санкция автоматическая: она наложилась за перебор желтых карточек, а не за нанесение травмы итальянцу. В эпизоде с Доннаруммой ивуариец уже имел предупреждение, ставшее третьим в сезоне, но чудом избежал еще одного наказания от судьи.

Также комитет объявил о дисквалификации главного тренера «Монако» Ади Хюттера — в конце игры он получил красную карточку за споры с арбитром. Австриец не поможет команде на матче 1/32 финала Кубка Франции против «Юнион Сен-Жан» в это воскресенье.

Защитник извинился, но все равно получил расистские оскорбления

Синго извинился сразу после финального свистка — поговорил с Доннаруммой в подтрибунном помещении. Вратарь явно не держал зла на соперника и с улыбкой похлопал его по спине. Все же действия защитника не были умышленными — с чем согласился даже главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Позже Уилфрид добавил слова раскаяния и в соцсетях. «Я хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Мои действия явно не были умышленными, но после я увидел, что он получил серьезную рану на лице. Желаю тебе скорейшего выздоровления», — написал футболист «Монако».

Однако фанаты «ПСЖ» все равно испепелили Синго оскорблениями — некоторые из которых оказались на почве расизма. Под последней публикацией африканца в соцсетях оказалось более тысячи комментариев, хотя обычно они набирают в районе 300 — Уилфриду даже пришлось ограничить возможность оставлять сообщения под постами.

«Монако» вмешался в буллинг и выступил с заявлением, в котором осудил расовые оскорбления в адрес Синго. «Монако» самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские высказывания против Уилфрида Синго в социальных сетях после вчерашнего матча с «ПСЖ». Такое поведение недопустимо как в спорте, так и за его пределами, и полностью противоречит ценностям, которые отстаивает наш клуб. «Монако» выражает полную поддержку Уифлриду", — говорилось в сообщении.

В ближайших матчах Сафонов может заменить Доннарумму

По информации Le Parisien, итальянец пропустит в районе 10−15 дней — он не может выходить на поле, пока рана не заживет. Доннарумма уже точно не сыграет 22 декабря против «Ланса» в 1/32 Кубка страны и, возможно, пропустит матч за Суперкубок Франции 5 января, в котором «ПСЖ» вновь будет противостоять «Монако». Если такое произойдет, вероятно, в воротах его опять заменит Матвей Сафонов.

После выхода на замену вместо Доннаруммы на 22-й минуте россиянин пропустил два мяча, но «ПСЖ» все равно победил (4:2). Всего Матвей в этом сезоне сыграл в семи матчах во всех турнирах, в трех из которых не пропустил.

Артемий Кутейников

Монако
2:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 16
18.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Луис Энрике
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
53′
Бриль Эмболо
(Магнес Аклиуш)
60′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
24′
Усман Дембеле
64′
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
83′
Усман Дембеле
(Фабиан Руис)
90+7′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
13′
88
Сунгуту Магасса
7
Элисс Бен Сегир
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
22
Мохаммед Салису
89′
8
Элиот Матазо
10
Александр Головин
89′
21
Джордж Иленихенья
15
Ламин Камара
29′
74′
18
Такуми Минамино
ПСЖ
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
1
Джанлуиджи Доннарумма
22′
39
Матвей Сафонов
14
Дезире Дуэ
80′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
65′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
65′
19
Ли Кан Ин
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
11
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь