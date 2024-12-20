Разорвавший Доннарумме лицо игрок избежал дополнительного наказания. А Сафонов может сыграть за трофей

По информации Le Parisien, итальянец пропустит в районе 10−15 дней — он не может выходить на поле, пока рана не заживет. Доннарумма уже точно не сыграет 22 декабря против «Ланса» в 1/32 Кубка страны и, возможно, пропустит матч за Суперкубок Франции 5 января, в котором «ПСЖ» вновь будет противостоять «Монако». Если такое произойдет, вероятно, в воротах его опять заменит Матвей Сафонов.