Два гранда решили увести у «Барселоны» игрока за миллиард евро

«Барселона», со своей стороны, тоже не хочет его продавать. Несмотря на финансовые трудности, которые переживают «сине-гранатовые», президент клуба Жоан Лапорта дал понять, что Гави не уйдет. Его опция выкупа, установленная в размере 1 миллиарда евро, является четким сигналом для любого претендента, что он не продается.