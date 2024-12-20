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Два гранда решили увести у «Барселоны» игрока за миллиард евро

«Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» готовы выложить до 90 миллионов евро, чтобы подписать испанского полузащитника «Барселоны» Гави, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По информации El Nacional, и «Манчестер Сити», и ПСЖ видят в Гави игрока, способного возглавить их проект в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Интенсивность, видение и способность доминировать в центре поля делают его приоритетной целью.

Несмотря на интерес этих клубов, Гави хочет остаться в каталонском клубе.

«Барселона», со своей стороны, тоже не хочет его продавать. Несмотря на финансовые трудности, которые переживают «сине-гранатовые», президент клуба Жоан Лапорта дал понять, что Гави не уйдет. Его опция выкупа, установленная в размере 1 миллиарда евро, является четким сигналом для любого претендента, что он не продается.

Гави связан контрактом с «Барселоной» до 30 июня 2026-го. 20-летний хавбек не играл с ноября 2023-го по октябрь этого года из-за травмы крестообразной связки колена.

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Манчестер Сити
ПСЖ
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