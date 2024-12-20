Два гранда решили увести у «Барселоны» игрока за миллиард евро

По информации El Nacional, и «Манчестер Сити», и ПСЖ видят в Гави игрока, способного возглавить их проект в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Интенсивность, видение и способность доминировать в центре поля делают его приоритетной целью.
Несмотря на интерес этих клубов, Гави хочет остаться в каталонском клубе.
«Барселона», со своей стороны, тоже не хочет его продавать. Несмотря на финансовые трудности, которые переживают «сине-гранатовые», президент клуба Жоан Лапорта дал понять, что Гави не уйдет. Его опция выкупа, установленная в размере 1 миллиарда евро, является четким сигналом для любого претендента, что он не продается.
Гави связан контрактом с «Барселоной» до 30 июня 2026-го. 20-летний хавбек не играл с ноября 2023-го по октябрь этого года из-за травмы крестообразной связки колена.