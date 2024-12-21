Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!

А вот Лаймер также в одно касание неотразимо замкнул закидушку Олисе и забил бывшей команде — не зря Компани предпочёл на правом фланге его вместо Геррейру. «Баварии» было мало, так что вскоре и Киммих идеально вколотил издали. Четыре забитых мяча к 36-й минуте — ну не праздник ли? Но не для «Лейпцига», который реализовал единственный удар даже не в створ, а по воротам.