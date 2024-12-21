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Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!

Игра началась с рекордно быстрого размена голами. А потом мюнхенцы вынесли «Лейпциг».

Источник: Getty Images

«Бавария» и «Лейпциг» устроили мощнейшее начало и депрессию для тех, кто чуть-чуть опоздал на стадион или включил трансляцию их матча на третьей минуте. Да и дальше дали огня. Вернее, дала — одна «Бавария».

«Бавария» не стала ждать и реализовала первую же атаку. Вернее, контратаку. Орбан на ровном месте потерял мяч на своей половине поля. Кейн красиво пяткой отправил Олисе в штрафную, и тот катнул на Мусиалу. Чтобы открыть счёт, Джамалу оставалось подставить ногу. 1:0! Шла 29-я секунда.

Но не затянул с ответом и «Лейпциг». Опенда без малейшего сопротивления прорвался по флангу и отпасовал в центр на Шешко, который в касание чётко пробил в дальний угол мимо Юпамекано и Переца. 1:1 на 103-й секунде! Впервые в истории Бундеслиги обе команды забили в дебютные две минуты.

В тот момент даже могло показаться, что и впереди обоюдоострый футбол. Нет. Мюнхенцы вообще не смутились и полностью забрали инициативу. Голевые моменты у ворот Гулачи посыпались, как монеты в финальном задании «Форт Боярд». Мусиала и Кейн замыкали подачи Киммиха — Гулачи оба раза был на высоте. Горецка едва не положил красоту издали — чуть-чуть помешал рикошет от спины Вермерена.

А вот Лаймер также в одно касание неотразимо замкнул закидушку Олисе и забил бывшей команде — не зря Компани предпочёл на правом фланге его вместо Геррейру. «Баварии» было мало, так что вскоре и Киммих идеально вколотил издали. Четыре забитых мяча к 36-й минуте — ну не праздник ли? Но не для «Лейпцига», который реализовал единственный удар даже не в створ, а по воротам.

Во втором тайме гости смотрелись активнее — и мячом владели уже не 25% времени, а 36%, и вперёд чаще выбегали. И всё равно выглядели блёкло на фоне мюнхенцев. Гулачи, например, не дал отличиться Кейну и оформить Мусиале дубль. Кима от гола отделили буквально сантиметры. В дальний угол промазал Зане. Олисе же вообще сотворил нечто невообразимое, не попав по мячу, стоя прямо перед одинокими воротами! Даже такие мастера могут позволить себе подобное.

И всё равно дело завершилось лютым разгромом: Зане на 75-й минуте хлёстко пробил низом с острого угла в дальний, а Дэвис спустя три минуты головой занёс мяч в ворота вслед за филигранной закидушкой Киммиха на дальнюю штангу.

«Бавария» была лучше абсолютно во всём и показала, что домашнее поражение от «Майнца» на неё нисколько не повлияло. 4,7 на 0,31 xG (ожидаемые голы) — это сильно. Ну, а «Лейпциг» теперь отстал от первого места на девять очков. Вычёркиваем его из гонки?

Георгий Илющенко

Бавария
5:1
Первый тайм: 3:1
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 15
20.12.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Марко Розе
Голы
Бавария
Джамал Мусиала
1′
Конрад Лаймер
(Майкл Олисе)
25′
Йозуа Киммих
(Джамал Мусиала)
36′
Лерой Сане
(Альфонсо Дэйвис)
75′
Альфонсо Дэйвис
(Йозуа Киммих)
78′
РБ Лейпциг
Беньямин Шешко
(Лоис Опенда)
2′
Составы команд
Бавария
18
Даниэль Перец
2
Дайот Упамекано
20′
6
Йозуа Киммих
82′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
10
Лерой Сане
3
Ким Мин Джэ
82′
15
Эрик Дайер
19
Альфонсо Дэйвис
82′
22
Рафаэл Геррейру
27
Конрад Лаймер
64′
69′
45
Александр Павлович
9
Гарри Кейн
59′
87′
25
Томас Мюллер
17
Майкл Олисе
56′
82′
39
Матис Тель
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
4
Вилли Орбан
39
Беньямин Хенрикс
59′
13
Николас Зайвальд
14
Кристоф Баумгартнер
7
Антонио Нуса
11
Лоис Опенда
3
Лютсхарел Гертрейда
82′
16
Лукас Клостерманн
18
Артур Вермерен
82′
22
Давид Раум
24
Ксавер Шлагер
26′
74′
44
Кевин Кампль
30
Беньямин Шешко
74′
19
Андре Силва
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
9
Фолы
10
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии: таблица и календарь