Гвардиола назвал самое трудное испытание в своей карьере

«Самое трудное испытание в моей карьере? Когда начинал в “Барселоне”, я был неизвестным тренером. Можно вспомнить переезд в Мюнхен, когда мне потребовалось выучить новый язык, также я прибыл в команду после требла Юппа Хайнкеса. Это был невероятно сложный вызов. В чём же заключается вызов сейчас? Мы выиграли всё, но в этом и проблема. Если оценивать с точки зрения результатов, то это сложнейший момент», — приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на интервью TNT Sports.