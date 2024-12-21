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Гвардиола назвал самое трудное испытание в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о самом трудном испытании в его карьере.

Источник: Reuters

«Самое трудное испытание в моей карьере? Когда начинал в “Барселоне”, я был неизвестным тренером. Можно вспомнить переезд в Мюнхен, когда мне потребовалось выучить новый язык, также я прибыл в команду после требла Юппа Хайнкеса. Это был невероятно сложный вызов. В чём же заключается вызов сейчас? Мы выиграли всё, но в этом и проблема. Если оценивать с точки зрения результатов, то это сложнейший момент», — приводит слова Гвардиолы Eurosport со ссылкой на интервью TNT Sports.

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место.

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