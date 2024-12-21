Пике: «Барселона» в заднице уже несколько лет

За всю свою карьеру Пике один раз выиграл чемпионат мира и Европы, четыре раза — Лигу чемпионов, девять раз — Ла Лигу, три раза — Суперкубок УЕФА, семь раз — Кубок Испании, шесть раз — Суперкубок Испании и по разу АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.