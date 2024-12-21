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Гвардиола считает, что у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у команды нет шансов на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Eurosport.

Источник: Reuters

«Победа в АПЛ? Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе», — сказал Гвардиола.

В прошлом туре «Манчестер Сити» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Подопечные Гвардиолы открыли счет в матче на 36-й минуте, отличился Йошко Гвардиол. «Манчестер Юнайтед» смог сравнять только за две минуты до конца основного времени матча, Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый удар. На 90-й минуте Амад Диалло вывел «Юнайтед» вперед.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Юнайтед» имеет на пять баллов меньше и идет на 12-й позиции.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 16
15.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium, 52788 зрителей
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
36′
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
88′
Амад Диалло
(Лисандро Мартинес)
90′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
40′
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
17
Кевин Де Брейне
68′
8
Матео Ковачич
19
Илкай Гюндоган
89′
26
Савио
11
Жереми Доку
77′
10
Джек Грилиш
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
78′
11
Джошуа Зиркзе
4
Маттейс де Лигт
79′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
14′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
40′
78′
21
Матеус дос Сантос Антони
16
Амад Диалло
90′
2
Виктор Линделеф
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
5
Фолы
14
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь