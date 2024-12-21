Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛ

Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Астон Вилле» со счетом 1:2.

Источник: Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Джон Дуран (16-я минута) и Морган Роджерс (65). У проигравших отличился Фил Фоден (90+4).

«Манчестер Сити», действующий чемпион, проиграл уже шестой раз в восьми последних матчах в АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла», которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, с 28 очками поднялась на пятую строчку.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Эвертон», «Астон Вилла» в тот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Хосеп Гвардиола
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Морган Роджерс)
16′
Морган Роджерс
(Джон Макгинн)
65′
Манчестер Сити
Фил Фоден
90+3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
45+2′
2
Мэтти Кэш
37′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
90+4′
8
Юри Тилеманс
24
Амаду Онана
44
Бубакар Камара
9
Джон Дуран
80′
11
Олли Уоткинс
27
Морган Роджерс
90′
10
Эмилиано Буэндия
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
84′
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
47′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
87′
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
46′
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачич
84′
11
Жереми Доку
19
Илкай Гюндоган
73′
26
Савио
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
14
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь