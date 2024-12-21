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Сегодня у «Сити» закончился футбол. Сколько отчаяния в этом взгляде Гвардиолы!

У команды Пепа одна победа в 12 матчах. Теперь проиграли «Астон Вилле».

Источник: Getty Images

«Сити» находился в таком глубоком кризисе (одна победа за 11 матчей), что уже было тяжело чем-то шокировать. Однако команде Хосепа Гвардиолы всё-таки удалось удивить. «Астон Вилла» уже за первые две минуты получила два убойных шанса.

Сначала Йошко Гвардиол обрезался, подарив Джону Дурану выход один на один с вратарём, но Штефан Ортега справился с ударом нападающего — перевёл мяч на угловой. С него «Вилла» создала такой момент, что он почти полностью зашёл в ворота. Гостей спасли сантиметры, когда вратарь «Сити» выбил мяч в перекладину.

Гол «Виллы» на 16-й минуте выглядел максимально логичным. Команда Гвардиолы и близко не создала таких моментов, которые были у хозяев. Дуран снова оказался один на один с Ортегой, но на этот раз забил из убойной позиции.

Сразу после этого камера показала крупным планом главного тренера «Сити». На него было страшно смотреть.

Первый тайм во многом сводился к противостоянию Джека Грилиша и Мэтти Кэша на фланге. Правый защитник «Виллы» раз за разом фолил на игроке сборной Англии. Уже на 15-й минуте Грилиш вскипел и пошёл жаловаться судье. Только на 37-й минуте Кэш получил жёлтую карточку. Само собой, на Грилише. Нарушение не было грубым, а, скорее, пришло по совокупности.

Несмотря на плотную опеку, Джек всё же несколько раз опасно бил по воротам, а ещё создал шикарный момент Гвардиолу, который пробил головой над перекладиной. Закончился первый тайм очередным столкновением Грилиша с Кэшем — сразу после свистка на перерыв вингер побежал к судье что-то выяснять. К центру поля рванул и вратарь «Виллы» Эмилиано Мартинес, который пытался спровоцировать Грилиша на жёлтую. Однако предупреждение получил только сам голкипер.

Второй тайм начался с замены. Кайл Уокер вышел вместо Джона Стоунза. Непонятно, было ли это связано с тактическими соображениями, но если у защитника очередная травма, то ситуация выглядит весьма грустно. Тем более когда на газоне оказался другой центральный защитник — Мануэль Аканджи. Он держался за плечо, но после помощи медперсонала всё-таки продолжил игру.

Что касается игры, то «Вилла» продолжила второй тайм так же смело. Пока «Сити» не создавал реально опасных моментов, Кэш сначала пробил с нескольких метров, затем Морган Роджерс зарядил в ближнюю штангу. Ну, а на 65-й минуте он уже точно пробил по воротам Ортеги с 13 метров. 2:0. По делу. Ощущение, что у «Сити» просто закончился футбол. Тяжело находить какие-то новые объяснения.

Имея преимущество в два мяча, «Вилла» довёла встречу до победы, хоть и пропустила на 90+3-й минуте. У Фила Фодена первый гол в этом чемпионате, но на что-то большее у «Сити» просто не хватило времени. И это логично, потому что гости не наиграли на ничью. Показательно, что во втором тайме «Сити» меньше владел мячом, хотя ему нужно было отыгрываться. В результате команда Гвардиолы опустилась на шестую строчку и рискует оказаться ещё ниже по итогам тура.

Григорий Телингатер

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Хосеп Гвардиола
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Морган Роджерс)
16′
Морган Роджерс
(Джон Макгинн)
65′
Манчестер Сити
Фил Фоден
90+3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
45+2′
2
Мэтти Кэш
37′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
90+4′
8
Юри Тилеманс
24
Амаду Онана
44
Бубакар Камара
9
Джон Дуран
80′
11
Олли Уоткинс
27
Морган Роджерс
90′
10
Эмилиано Буэндия
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
84′
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
47′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
87′
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
46′
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачич
84′
11
Жереми Доку
19
Илкай Гюндоган
73′
26
Савио
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
14
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Манчестер Сити
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