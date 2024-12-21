Сегодня у «Сити» закончился футбол. Сколько отчаяния в этом взгляде Гвардиолы!

Имея преимущество в два мяча, «Вилла» довёла встречу до победы, хоть и пропустила на 90+3-й минуте. У Фила Фодена первый гол в этом чемпионате, но на что-то большее у «Сити» просто не хватило времени. И это логично, потому что гости не наиграли на ничью. Показательно, что во втором тайме «Сити» меньше владел мячом, хотя ему нужно было отыгрываться. В результате команда Гвардиолы опустилась на шестую строчку и рискует оказаться ещё ниже по итогам тура.