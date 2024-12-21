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Карло Анчелотти рассказал, в чём нужно прибавить Килиану Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какое качество должен улучшить нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе.

Источник: Getty Images

«В чем Килиану нужно совершенствоваться? В плане преемственности, последовательности. В том, чтобы делать те ходы, которые умеет делать только он, как можно чаще. Я не прошу его сильно вовлекаться в игру, потому что его лучшая черта — это не выделяться, активно заходить в штрафную площадь соперника.

Он просто должен чаще оказываться в штрафной. После этого должен быть кто-то, кто сможет подать туда мяч. У нас есть такие игроки», — приводит слова Анчелотти AS.

Французский футболист присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

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