Скандальный воспитанник «Кайрата» забил гол за европейский клуб

Кенжебек поставил точку во встрече, отличившись на 65-й минуте. А до этого по голу забили Айибаэми Принц Офир (29-я) и Михалис Христодулу (55-я с пенальти).
Для Галымжана это четвертый гол за эту команду.
Кенжебек перешел в «Акритас Хлоракас» летом из «Кайрата», в котором у него возникали проблемы.
Кенжебек — воспитанник «Кайрата». Привлекался к играм за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года, а в 2024-м его начали вызывать в основную национальную команду.
«Акритас Хлоракас» с 24 очками идет третьим в турнирной таблице, а «Халканорас» (13) располагается на 13-й строчке.