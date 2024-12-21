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Скандальный воспитанник «Кайрата» забил гол за европейский клуб

«Акритас Хлоракас», цвета которого защищает казахстанский футболист Галымжан Кенжебек, разгромил на своем поле «Халканорас» (3:0) в рамках 13-го тура второго кипрского дивизиона, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Кенжебек поставил точку во встрече, отличившись на 65-й минуте. А до этого по голу забили Айибаэми Принц Офир (29-я) и Михалис Христодулу (55-я с пенальти).

Для Галымжана это четвертый гол за эту команду.

Кенжебек перешел в «Акритас Хлоракас» летом из «Кайрата», в котором у него возникали проблемы.

Кенжебек — воспитанник «Кайрата». Привлекался к играм за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года, а в 2024-м его начали вызывать в основную национальную команду.

«Акритас Хлоракас» с 24 очками идет третьим в турнирной таблице, а «Халканорас» (13) располагается на 13-й строчке.