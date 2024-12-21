Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

«Сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать.



Наши результаты неудовлетворительны. Вопрос в том, что я могу сделать со своими людьми для улучшения результатов. Если и есть момент, когда я не могу слишком много думать, то это сейчас. Стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду.



Что нам делать? Мы должны обходиться теми игроками, что у нас есть», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.