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Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Источник: Getty Images

«Сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать.

Наши результаты неудовлетворительны. Вопрос в том, что я могу сделать со своими людьми для улучшения результатов. Если и есть момент, когда я не могу слишком много думать, то это сейчас. Стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду.

Что нам делать? Мы должны обходиться теми игроками, что у нас есть», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Хосеп Гвардиола
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Морган Роджерс)
16′
Морган Роджерс
(Джон Макгинн)
65′
Манчестер Сити
Фил Фоден
90+3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
45+2′
2
Мэтти Кэш
37′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
90+4′
8
Юри Тилеманс
24
Амаду Онана
44
Бубакар Камара
9
Джон Дуран
80′
11
Олли Уоткинс
27
Морган Роджерс
90′
10
Эмилиано Буэндия
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
84′
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
47′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
87′
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
46′
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачич
84′
11
Жереми Доку
19
Илкай Гюндоган
73′
26
Савио
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
14
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь