Зайнутдинов получил признание в Турции

Оба гола были забиты к 7-й минуте.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но на 70-й минуте уступил место на поле Артуру Масуаку. Несмотря на это, Бахтиер заработал самую высокую оценку в своей команде от сайта flashscore — 8.0, а самую низкую у «Бешикташа» получил вратарь Мерт Гюнок — 6.0.
После этой ничьей «Бешикташ» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Аланьяспор» (18) располагается на 13-й строчке.
Отметим, что летом Зайнутдинов мог вернуться в чемпионат России, где выступал за «Ростов» и ЦСКА, но предпочел продолжить карьеру в Турции. Однако с приходом на пост главного тренера Джованни ван Бронкхорста потерял место в составе. Ситуация начала улучшаться после отставки нидерландца, сейчас команду тренирует Сердар Топрактепе.
Следующий матч в чемпионате «Бешикташ» проведет на выезде с «Ризеспором» 5 января.