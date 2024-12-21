Зайнутдинов получил признание в Турции

Отметим, что летом Зайнутдинов мог вернуться в чемпионат России, где выступал за «Ростов» и ЦСКА, но предпочел продолжить карьеру в Турции. Однако с приходом на пост главного тренера Джованни ван Бронкхорста потерял место в составе. Ситуация начала улучшаться после отставки нидерландца, сейчас команду тренирует Сердар Топрактепе.