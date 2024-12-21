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Зайнутдинов получил признание в Турции

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за «Бешикташ» против «Аланьяспора» (1:1) в 17-м туре чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

Оба гола были забиты к 7-й минуте.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе, но на 70-й минуте уступил место на поле Артуру Масуаку. Несмотря на это, Бахтиер заработал самую высокую оценку в своей команде от сайта flashscore — 8.0, а самую низкую у «Бешикташа» получил вратарь Мерт Гюнок — 6.0.

После этой ничьей «Бешикташ» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Аланьяспор» (18) располагается на 13-й строчке.

Отметим, что летом Зайнутдинов мог вернуться в чемпионат России, где выступал за «Ростов» и ЦСКА, но предпочел продолжить карьеру в Турции. Однако с приходом на пост главного тренера Джованни ван Бронкхорста потерял место в составе. Ситуация начала улучшаться после отставки нидерландца, сейчас команду тренирует Сердар Топрактепе.

Следующий матч в чемпионате «Бешикташ» проведет на выезде с «Ризеспором» 5 января.

Бешикташ