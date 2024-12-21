«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск.