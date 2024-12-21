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«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Рафинья, Лопес Мартин, Касадо, Педри, Гави, Левандовски.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лангле, Галан, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Галлахер, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Барселона» после 18 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе 38 очков. Мадридский «Атлетико» с аналогичным количеством очков после 17 матчей занимает второе место.

Барселона
Атлетико
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