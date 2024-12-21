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«Наполи» победил «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А

Завершился матч 17-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Болонья».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Наполи» одержал победу со счётом 2:1.

На 15-й минуте забил полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса. Ему ассистировал Давид Нерес. На 23-й минуте удвоил преимущество «Наполи» защитник Амир Ррахмани с передачи Станислава Лоботки. На 51-й минуте нападающий «Дженоа» Андреа Пинамонти сократил отставание хозяев в счёте.

После этой победы в активе «Наполи» стало 38 очков. Команда занимает первое место после 17 сыгранных матчей. «Дженоа» с 16 очками идёт на 13-м месте.

Дженоа
1:2
Первый тайм: 0:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 17
21.12.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Luigi Ferraris
Главные тренеры
Патрик Виейра
Антонио Конте
Голы
Дженоа
Андреа Пинамонти
(Витинья)
51′
Наполи
Андре-Франк Замбо Ангисса
(Давид Нерес)
15′
Амир Ррахмани
(Станислав Лоботка)
23′
Составы команд
Дженоа
1
Никола Леали
3
Аарон Мартин
13
Маттия Бани
22
Хоан Васкес
59
Алессандро Дзаноли
32
Мортен Френдруп
85′
19
Андреа Пинамонти
20
Стефано Сабелли
62′
79′
15
Брук Нортон-Каффи
23
Фабио Миретти
84′
45
Марио Балотелли
47
Милан Бадель
70′
2
Мортен Торсби
9
Витинья
70′
18
Калеб Экубан
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
32′
13
Амир Ррахмани
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
7
Давид Нерес
73′
77
Хвича Кварацхелия
9
Ромелу Лукаку
73′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
87′
37
Леонардо Спинаццола
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
8
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Дженоа
Наполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь