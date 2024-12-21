«Наполи» победил «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А

На 15-й минуте забил полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса. Ему ассистировал Давид Нерес. На 23-й минуте удвоил преимущество «Наполи» защитник Амир Ррахмани с передачи Станислава Лоботки. На 51-й минуте нападающий «Дженоа» Андреа Пинамонти сократил отставание хозяев в счёте.