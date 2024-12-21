Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Байера» прокомментировал ситуацию с контрактом Вирца

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что рассчитывает на продление контракта между его клубом и полузащитником Флорианом Вирцем.

Источник: AP 2024

Ранее стало известно, что игрок может продлить соглашение и отказаться от перехода в летнее трансферное окно как минимум на год. Действующий договор Вирца истекает летом 2027 года.

«Мы хотим, чтобы Флориан играл за нас как можно дольше. Было бы здорово, если бы он остался хотя бы до чемпионата мира 2026 года, то есть до следующего сезона включительно. Вероятность того, что это произойдёт, очевидно, возрастает с продлением контракта. Поэтому мы бы очень хотели продлить его соглашение», — приводит слова Карро журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Вирц в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Байер
Чемпионат Германии: таблица и календарь