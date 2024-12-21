Гендиректор «Байера» прокомментировал ситуацию с контрактом Вирца

«Мы хотим, чтобы Флориан играл за нас как можно дольше. Было бы здорово, если бы он остался хотя бы до чемпионата мира 2026 года, то есть до следующего сезона включительно. Вероятность того, что это произойдёт, очевидно, возрастает с продлением контракта. Поэтому мы бы очень хотели продлить его соглашение», — приводит слова Карро журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).