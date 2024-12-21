«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ

«Арсенал» набрал 33 очка и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Ноттингем Форест» и отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три балла, однако у мерсисайдцев две игры в запасе. «Кристал Пэлас» остался с 16 очками и идёт на 15-й строчке.