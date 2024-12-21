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Каррагер — об Артете: сейчас самое время начать выигрывать трофеи

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что главному тренеру лондонского «Арсенала» Микелю Артете пора начать выигрывать трофеи с клубом.

Источник: Reuters

«У “Арсенала” и Микеля Артеты как тренера наступает решающий момент. Он проделал отличную работу, но сейчас самое время начать выигрывать трофеи. Это была блестящая команда, но в эпоху Премьер-лиги было много блестящих команд, которых мы помним, но они никогда не выигрывали трофеев, например, “Лидс”, “Ньюкасл” и “Тоттенхэм”. Эта команда не хочет, чтобы ее так запомнили», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе.

Арсенал