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«Арсенал» установил исторический рекорд среди всех клубов АПЛ в матче с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 21 декабря, лондонский «Арсенал» разгромил на выезде «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ со счётом 5:1.

Источник: Reuters

Этот выездной матч стал шестым для «канониров» в 2024 году во всех турнирах, в котором они забили пять или более мячей. Это лучший результат в истории в пределах одного календарного года среди клубов элитного английского дивизиона.

Отметим, что «пушкари» не проигрывают с 6 ноября, когда в матче Лиги чемпионов уступили на выезде «Интеру» со счётом 0:1.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе. В следующем матче команда Микеля Артеты 27 декабря примет дома «Ипсвич».

Кристал Пэлас
1:5
Первый тайм: 1:3
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Микель Артета
Голы
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр
(Тайрик Митчелл)
11′
Арсенал
Габриэл Жезус
(Габриэл Магальяйнс)
6′
Габриэл Жезус
(Томас Партей)
14′
Кай Хаверц
38′
Габриел Мартинелли
(Деклан Райс)
60′
Деклан Райс
(Риккардо Калафьори)
84′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
64′
26
Крис Ричардс
7
Исмаила Сарр
17
Натаниэл Клайн
79′
81′
58
Калеб Кпорха
8
Джефферсон Лерма
68′
28
Шейк Дукуре
18
Даити Камада
61′
9
Эдвард Нкетиа
19
Уилл Хьюз
69′
55
Джастин Девенни
14
Жан-Филипп Матета
81′
15
Джеффри Шлупп
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
31′
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
36′
86′
23
Микель Мерино
29
Кай Хаверц
58′
33
Риккардо Калафьори
49
Майлс Льюис-Скелли
58′
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
24′
19
Леандро Троссар
9
Габриэл Жезус
86′
53
Итан Нванери
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь