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Холанд уверен, что Гвардиола сможет вывести «Манчестер Сити» из кризиса

Холанд о неудачной серии «Манчестер Сити»: верим, что Гвардиола найдет решение.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола сможет вывести команду из кризиса.

В субботу «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2) в 17-м туре чемпионата Англии. За последние 12 матчей «горожане» одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений. Действующий чемпион Англии с 27 очками занимает шестое место в таблице.

«Конечно, наша уверенность не самая лучшая сейчас. Мы знаем, как важна уверенность в себе, и видим, что она влияет на каждого из нас. Так и есть, мы должны продолжать и оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп (Хосеп Гвардиола) найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, но сейчас нам нужно работать как никогда усердно», — приводит слова Холанда сайт клуба.

Манчестер Сити