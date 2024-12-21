Холанд уверен, что Гвардиола сможет вывести «Манчестер Сити» из кризиса

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола сможет вывести команду из кризиса.
В субботу «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2) в 17-м туре чемпионата Англии. За последние 12 матчей «горожане» одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений. Действующий чемпион Англии с 27 очками занимает шестое место в таблице.
«Конечно, наша уверенность не самая лучшая сейчас. Мы знаем, как важна уверенность в себе, и видим, что она влияет на каждого из нас. Так и есть, мы должны продолжать и оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп (Хосеп Гвардиола) найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, но сейчас нам нужно работать как никогда усердно», — приводит слова Холанда сайт клуба.