Холанд уверен, что Гвардиола сможет вывести «Манчестер Сити» из кризиса

«Конечно, наша уверенность не самая лучшая сейчас. Мы знаем, как важна уверенность в себе, и видим, что она влияет на каждого из нас. Так и есть, мы должны продолжать и оставаться позитивными, даже если это трудно. Пеп (Хосеп Гвардиола) найдет решение, он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, но сейчас нам нужно работать как никогда усердно», — приводит слова Холанда сайт клуба.