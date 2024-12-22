«Атлетико» на последних секундах вырвал победу у «Барселоны» в последнем матче 2024 года

Благодаря этой победе, «Атлетико» вышел в лидеры чемпионата Испании. У коллектива Диего Симеоне 41 балл после 18 встреч. «Барселона» идет второй — 38 очков после 19 игр. Однако, в опасной близости находится «Реал», у которого на один балл меньше, чем у каталонцев, и две игры в запасе.