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«Атлетико» на последних секундах вырвал победу у «Барселоны» в последнем матче 2024 года

Мадридский «Атлетико» обыграл «Барселону» в матче 18-го тура испанской Ла Лиги.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте матча отличился полузащитник «Барселоны» Педри, а на 60-й минуте равновесие восстановил хавбек «Атлетико» Родриго Де Пауль. На последних секундах матча, на 90+6-й минуте, победу «матрасникам» принес норвежец Александр Серлот.

Благодаря этой победе, «Атлетико» вышел в лидеры чемпионата Испании. У коллектива Диего Симеоне 41 балл после 18 встреч. «Барселона» идет второй — 38 очков после 19 игр. Однако, в опасной близости находится «Реал», у которого на один балл меньше, чем у каталонцев, и две игры в запасе.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет в гостях с «Хетафе». Эта встреча состоится 18 января. «Атлетико» начнет 2025 год на неделю раньше: 12 января коллектив сразится дома с «Осасуной».

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 18
21.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 46249 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Голы
Барселона
Педри
(Гави)
30′
Атлетико
Родриго де Пауль
60′
Александр Серлот
(Науэль Молина)
90+6′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
6
Гави
64′
20
Дани Ольмо
16
Фермин Лопес
64′
7
Ферран Торрес
17
Марк Касадо
80′
24
Эрик Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
5
Родриго де Пауль
8
Пабло Барриос
19
Хулиан Альварес
2
Хосе Хименес
52′
20
Аксель Витсель
54′
4
Конор Галлахер
62′
16
Науэль Молина
14
Маркос Льоренте
73′
24
Робен Ле Норман
77′
7
Антуан Гризманн
73′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
62′
6
Коке
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
5
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
11
Фолы
8
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь