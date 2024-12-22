Эрлинг Холанд назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

«Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы», — приводит слова Холанда журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на TNT Sports.