Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

«На данный момент мы ещё не в этой гонке, а у них [»Ливерпуля«] есть несколько игр в запасе. Любой команде на самом деле сложно выигрывать в каждом соревновании, так что всё может случиться. Мы хотим соревноваться так, как мы соревнуемся в каждой игре, и посмотрим, что произойдёт. Мы ещё даже не на полпути», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.