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Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы команды на чемпионство после разгромной победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ (5:1).

Источник: Getty Images

«На данный момент мы ещё не в этой гонке, а у них [»Ливерпуля«] есть несколько игр в запасе. Любой команде на самом деле сложно выигрывать в каждом соревновании, так что всё может случиться. Мы хотим соревноваться так, как мы соревнуемся в каждой игре, и посмотрим, что произойдёт. Мы ещё даже не на полпути», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе.

Арсенал
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