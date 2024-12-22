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«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Осимхена и Араухо, пишут СМИ

TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Осимхена, Диблинга и Араухо.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассчитывает приобрести в 2025 году выступающего на правах аренды за «Галатасарай» нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, форварда «Саутгемптона» Тайлера Диблинга и защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает TEAMtalk.

Покупка всех троих футболистов может обойтись «красным дьяволам» в 200 миллионов евро. По информации источника, не исключается, что двоих игроков из этой тройки «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести уже в зимнее трансферное окно.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре, перейдя из лиссабонского «Спортинга». После 16 матчей манкунианцы занимают 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе по шесть побед и поражений при четырех ничьих.

Манчестер Юнайтед
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