Брат Роналду был наркоманом и воровал вещи из дома. Криштиану вытащил его со дна одним поступком

«Отец Криштиану спился и рано ушел из жизни, оставив его в отчаянии, — вспоминала мать футболиста. — Криштиану был очень близок со своим отцом. Он бы хотел, чтобы тот был жив и видел, каким игроком он стал сегодня. То, что случилось с нашей семьей, объясняет, почему у Криштиану нет вредных привычек. Он не курит и не пьет, его зависимость — футбол».