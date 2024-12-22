Брат Роналду был наркоманом и воровал вещи из дома. Криштиану вытащил его со дна одним поступком

Жизнь Криштиану Роналду ассоциируется с гламуром и роскошью, но так было не всегда. Футболист родился в бедной семье, а его отец умер от алкоголизма, когда Криштиану было всего 10. Это был сильный удар для Роналду, поэтому он навсегда воспитал в себе отвращение к алкоголю.
«Отец Криштиану спился и рано ушел из жизни, оставив его в отчаянии, — вспоминала мать футболиста. — Криштиану был очень близок со своим отцом. Он бы хотел, чтобы тот был жив и видел, каким игроком он стал сегодня. То, что случилось с нашей семьей, объясняет, почему у Криштиану нет вредных привычек. Он не курит и не пьет, его зависимость — футбол».
В 12 лет Роналду переехал с Мадейры в Лиссабон, чтобы поступить в академию «Спортинг» и сосредоточиться на футбольной карьере. Он быстро стал зарабатывать и помогал семье.
Его старший брат Уго — у них разница 10 лет — тоже был многообещающим футболистом. Друг детства Роналду Хоэль Сантос вспоминал: «Тогда я не знал Уго, но все, кто его вспоминали, говорили, что он был лучшим футболистом, чем Криштиану».
В конце 90-х Уго пристрастился к алкоголю и наркотикам, которые разрушили его карьеру. Он воровал вещи у родных, чтобы купить себе дозу. Мать пыталась спасти сына: устроилась на вторую работу уборщицей, чтобы положить Уго в рехаб. Но он вышел и вернулся к вредным привычкам. Не помогали и деньги, которые присылал на лечение младший брат из академии «Спортинга».
В отличие от Роналду, который рано покинул дом, Уго остался в родном районе и подружился с плохой компанией. Там его и подсадили на алкоголь и наркотики: «В детстве две сестры Криштиану были для него гораздо ближе, чем брат. Потому что я становился похожим на отца. Парни, которые окружали меня, были местными наркоманами».
Когда Роналду играл в «Реале», старший брат-неудачник оставался в тени. Их история завирусилась в 2014-м, когда после финала ЛЧ Криштиану трогательно обнял Уго на трибунах.
Оказалось, у них был спор: если Роналду выиграет ЛЧ, его брат начнет лечиться и навсегда откажется от алкоголя. Обняв брата, Криштиану напомнил о сделке, и Уго ее выполнил: на деньги брата отправился на дорогостоящее лечение, после чего не употреблял алкоголь.
После этого братья сблизились: они вместе отдыхали, а Роналду стал крестным отцом сына Уго и дал брату работу в своем музее в Мадриде. «Нет никаких сомнений в том, что его деньги помогли спасти Уго. Все могло бы сложиться совсем иначе, если бы Криштиану не был футболистом», — призналась мама Роналду.
Денис Лебеденко