«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.
За «Борнмут» отличились: Деан Хёйсен, Джастин Клюйверт (пенальти), Антуан Семеньо.
После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 36 очков.