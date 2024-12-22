«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 36 очков.