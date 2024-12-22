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«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут».

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия). «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

За «Борнмут» отличились: Деан Хёйсен, Джастин Клюйверт (пенальти), Антуан Семеньо.

После 17 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 36 очков.

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 17
22.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Андони Ираола
Голы
Борнмут
Дин Хейсен
(Райан Кристи)
29′
Джастин Клюйверт
61′
Антуан Семеньо
(Данго Уаттара)
63′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
12
Тайрелл Маласиа
46′
15
Лени Йоро
25
Мануэль Угарте
37′
55′
17
Алехандро Гарначо
11
Джошуа Зиркзе
54′
9
Расмус Хейлунн
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
82′
2
Дин Хейсен
90+1′
3
Милош Керкез
27
Илья Забарный
10
Райан Кристи
11
Данго Уаттара
15
Адам Смит
35′
46′
4
Льюис Кук
12
Тайлер Адамс
89′
23
Джеймс Хилл
9
Эванилсон
71′
26
Энес Юнал
19
Джастин Клюйверт
78′
29
Филип Биллинг
24
Антуан Семеньо
89′
7
Дэвид Брукс
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
1
11
Фолы
11
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь