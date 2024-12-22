Мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 18-го тура Ла Лиги

На 10-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал Родриго. На 20-й минуте полузащитник Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте отличился Родриго. Ответный мяч «Севильи» спустя минуту забил Исаак Ромеро. На 53-й минуте хавбек Браим Диас, получив передачу от Мбаппе, довёл счёт до разгромного — 4:1. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил Доди Лукебакио — 4:2.