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Мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Севилья».

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания). «Реал» одержал победу со счётом 4:2.

На 10-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал Родриго. На 20-й минуте полузащитник Федерико Вальверде увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте отличился Родриго. Ответный мяч «Севильи» спустя минуту забил Исаак Ромеро. На 53-й минуте хавбек Браим Диас, получив передачу от Мбаппе, довёл счёт до разгромного — 4:1. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил Доди Лукебакио — 4:2.

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Атлетико» Мадрид, у которого 41 очко.

Реал
4:2
Первый тайм: 3:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 18
22.12.2024, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Родригу)
10′
Федерико Вальверде
(Эдуардо Камавинга)
20′
Родригу
(Лукас Васкес)
34′
Браим Диас
(Килиан Мбаппе)
53′
Севилья
Исаак Ромеро
(Хуанлу Санчес)
35′
Доди Лукебакио
(Пеке Фернандес)
86′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
78′
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
5
Джуд Беллингем
77′
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
71′
10
Лука Модрич
11
Родригу
71′
15
Арда Гюлер
Севилья
1
Альваро Фернандес
22
Лоик Баде
32
Хосе Кармона
6
Неманья Гудель
18
Люсьен Агуме
11
Доди Лукебакио
4
Кике Салас
77′
86′
15
Гонсало Монтиэль
12
Альбер Самби Локонга
12′
86′
28
Ману Буэно
26
Хуанлу Санчес
74′
14
Пеке Фернандес
27
Станис Идумбо Музамбо
65′
16
Гонсалес Хесус Навас
7
Исаак Ромеро
74′
42
Альваро Паскуаль
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
5
Фолы
14
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Севилья
Чемпионат Испании: таблица и календарь