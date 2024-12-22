«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ с девятью голами

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер удвоил преимущество своей команды. На 41-й минуте Джеймс Мэддисон отыграл один мяч. На 54-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Салах оформил дубль. На 72-й минуте Деян Кулушевски сократил отставание в счёте. На 83-й минуте Доминик Соланке забил третий мяч хозяев. На 85-й минуте Луис Диас оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:3.