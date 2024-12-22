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Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Атромитос» и подняться на второе место Суперлиги

Завершился матч 16-го тура греческой Суперлиги, в котором ПАОК встречался с «Атромитосом».

Источник: paokfc.gr

Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На 45+2-й минуте российский форвард Фёдор Чалов вывел ПАОК вперёд. На 49-й минуте Андрия Живкович удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте полузащитник Мохамед Камара забил третий мяч ПАОКа. Отметим, что гости играли вдесятером с 21-й минуты после удаления Николаоса Атанасиу.

Россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вышли на поле в стартовом составе ПАОКа и были заменены на 72-й минуте.

После этой победы в активе ПАОКа стало 33 очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. «Атромитос» с 19 очками находится на седьмой строчке.

ПАОК
Атромитос А