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Последний матч Хесуса Наваса: вышел против «Реала» и едва не расплакался в объятиях Модрича

«Сантьяго Бернабеу» красиво проводил 39-летнего испанца.

Источник: Reuters

«Реал» в 18-м туре чемпионата Испании ярко обыграл «Севилью» (4:2). Матч на «Сантьяго Бернабеу» закончил не только календарный год «бланкос», но и карьеру 39-летнего Хесуса Наваса. В честь испанца перед матчем команды устроили красивую акцию прощания.

Навас едва не расплакался

Испанец остался в запасе «Севильи», но перед стартовым свистком игроки обеих команд все равно провели церемонию прощания с чемпионом мира и двукратным победителем Евро в составе «красной фурии». Футболисты выстроились в почетный коридор и встретили ветерана аплодисментами, к которым присоединились трибуны «Сантьяго Бернабеу». В этот момент Хесус едва не расплакался.

«Реал» подготовил для испанца подарок. Его вручил капитан мадридцев — ровесник Хесуса Лука Модрич, который после недавней победы «Реала» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке стал самым титулованным футболистом в истории мадридской команды (28 трофеев). Хорват подарил легенде «Севильи» футболку «сливочных» с автографами всех игроков — два великих футболиста обнялись, а испанец вновь с трудом сдержал эмоции.

Еще более трогательным получилось прощание с домашним стадионом «Севильи» — ранее в 17-м туре команда принимала «Сельту», а Навас вышел с капитанской повязкой и провел на поле 71 минуту. Трибуны «Рамон Санчес Писхуан» посвятили ветерану баннер, а перед стартовым свистком Хесус прошел коридор почета вместе с сыновьями и прослезился.

Навас заканчивает из-за проблем с бедром

Правый защитник стал самым возрастным футболистом в составе сборной Испании на победном чемпионате Европы, который прошел этим летом. По ходу турнира Хесус признался, что выступает с травмированным бедром уже несколько лет и не заканчивает из-за эмоций от игры за родную «Севилью» и «красную фурию». После соревнований Навас объявил о завершении карьеры в сборной, а еще в мае анонсировал окончательный уход из футбола — тогда продлил контракт с «Севильей» до 31 декабря 2024-го на бесплатной основе. Вся его зарплата уходила в фонд клуба, а по истечении соглашения ветеран перейдет на работу в систему андалусийцев.

Незадолго до прощальной игры с «Реалом» Хесус признался, что проблемы с бедром не позволяют продолжать карьеру.

«Стараюсь наслаждаться каждой тренировкой и каждой игрой, выкладываться до последнего дня и отдавать всего себя. Несмотря на проблемы, хочу быть здесь, чтобы партнеры по команде понимали, что такое “Севилья”, и отдавали все силы. Для меня эти шесть месяцев уже стали подарком — я показал, что я сильный. Это время было сумасшедшим: после некоторых игр я не мог ходить по два дня. Горжусь тем, что отдал все для болельщиков и “Севильи”, — признавался футболист.

Хесус — легенда «Севильи»

Испанец — воспитанник «Севильи» и провел за нее почти всю карьеру: лишь на четыре года (с лета 2013-го по лето 2017-го) уйдя в «Манчестер Сити». Навас провел за клуб рекордные 704 матча, выиграв четыре Лиги Европы, два Кубка Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА. В этом сезоне 39-летний футболист появился в 16 матчах во всех турнирах и отметился одним голом.

Артемий Кутейников

Реал
4:2
Первый тайм: 3:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 18
22.12.2024, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Родригу)
10′
Федерико Вальверде
(Эдуардо Камавинга)
20′
Родригу
(Лукас Васкес)
34′
Браим Диас
(Килиан Мбаппе)
53′
Севилья
Исаак Ромеро
(Хуанлу Санчес)
35′
Доди Лукебакио
(Пеке Фернандес)
86′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
78′
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
5
Джуд Беллингем
77′
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
71′
10
Лука Модрич
11
Родригу
71′
15
Арда Гюлер
Севилья
1
Альваро Фернандес
22
Лоик Баде
32
Хосе Кармона
6
Неманья Гудель
18
Люсьен Агуме
11
Доди Лукебакио
4
Кике Салас
77′
86′
15
Гонсало Монтиэль
12
Альбер Самби Локонга
12′
86′
28
Ману Буэно
26
Хуанлу Санчес
74′
14
Пеке Фернандес
27
Станис Идумбо Музамбо
65′
16
Гонсалес Хесус Навас
7
Исаак Ромеро
74′
42
Альваро Паскуаль
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
5
Фолы
14
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Севилья
Чемпионат Испании: таблица и календарь