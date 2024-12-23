Последний матч Хесуса Наваса: вышел против «Реала» и едва не расплакался в объятиях Модрича

«Стараюсь наслаждаться каждой тренировкой и каждой игрой, выкладываться до последнего дня и отдавать всего себя. Несмотря на проблемы, хочу быть здесь, чтобы партнеры по команде понимали, что такое “Севилья”, и отдавали все силы. Для меня эти шесть месяцев уже стали подарком — я показал, что я сильный. Это время было сумасшедшим: после некоторых игр я не мог ходить по два дня. Горжусь тем, что отдал все для болельщиков и “Севильи”, — признавался футболист.