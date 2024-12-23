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«Ювентус» не проигрывает в чемпионате Италии 17 матч подряд

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Монце, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Уэстон Маккенни (14-я минута) и Николас Гонсалес (39). За «Монцу» отличился Самуэле Биринделли (22).

«Ювентус» остается единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. «Монца» с 10 баллами располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 29 декабря примет «Фиорентину», «Монца» днем ранее на выезде сыграет против «Пармы».

Монца
1:2
Первый тайм: 1:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 17
22.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
U-Power Stadium
Главные тренеры
Алессандро Неста
Тиагу Мотта
Голы
Монца
Самуэле Биринделли
(Андреа Карбони)
22′
Ювентус
Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
14′
Николас Гонсалес
(Мануэль Локателли)
39′
Составы команд
Монца
30
Стефано Турати
22
Пабло Мари
44
Андреа Карбони
77
Георгиос Кирьякопулос
38
Варрен Бондо
42
Алессандро Бьянко
47
Дани Мота
13
Педру Перейра
15′
71′
84
Патрик Чурриа
19
Самуэле Биринделли
86′
12
Стефано Сенси
33
Данило Д`Амброзио
83′
4
Армандо Иццо
10
Джанлука Капрари
86′
24
Мирко Марич
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
15
Кенан Йылдыз
8
Тен Копмейнерс
46′
19
Кефрен Тюрам
16
Уэстон Маккенни
90′
21
Николо Фаджоли
7
Франсишку Консейсау
57′
85′
17
Василие Аджич
9
Душан Влахович
85′
51
Самуэль Мбангула
11
Николас Гонсалес
64′
27
Андреа Камбьясо
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
7
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монца
Ювентус
Чемпионат Италии: таблица и календарь