«Ювентус» не проигрывает в чемпионате Италии 17 матч подряд

Встреча, прошедшая в Монце, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Уэстон Маккенни (14-я минута) и Николас Гонсалес (39). За «Монцу» отличился Самуэле Биринделли (22).
«Ювентус» остается единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко. «Монца» с 10 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» 29 декабря примет «Фиорентину», «Монца» днем ранее на выезде сыграет против «Пармы».