Такой проверки у Сафонова во Франции еще не было! Блистательно вытащил серию пенальти

Сафонову предстояло огромное испытание. И он не подвёл! Матвей угадал направление двух сильных ударов, но не достал мяч. Ещё раз его и мяч развели по разным углам. «ПСЖ» усилиями Витиньи, Рамуша и Дембеле попытки также реализовывал. А потом Н’Зола довольно средне пробил вправо, и Сафонов спас! Выставил руку вверх — и не дал мячу попасть в ворота. Барколя также забил. Но мог этого и не делать, потому что Матвей отразил и попытку Диуфа низом в ту же сторону! Ну, а партнёры бросились обнимать россиянина.