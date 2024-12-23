Александр Мостовой: футболист ПСЖ Сафонов грамотно пользуется своими шансами

«Надо понимать, что Матвей играет в сильной команде, по воротам которой не так уж много и бьют. При этом все равно нельзя терять концентрацию, всегда надо оставаться в игре. Пока он выходит из-за травмы основного вратаря Джанлауджи Доннаруммы, но Матвей с удовольствием его заменяет и грамотно пользуется своими шансами. Вчера он переиграл своего соперника в серии пенальти, отразил два удара, такая у него профессия», — сказал Мостовой.