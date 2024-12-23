Александр Мостовой: футболист ПСЖ Сафонов грамотно пользуется своими шансами

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов грамотно пользуется предоставленным ему игровым временем. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник французских клубов «Кан» и «Страсбур» Александр Мостовой.
22 декабря ПСЖ победил «Ланс» в 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 4:3 после серии пенальти). Сафонов отразил два удара в послематчевой серии.
«Надо понимать, что Матвей играет в сильной команде, по воротам которой не так уж много и бьют. При этом все равно нельзя терять концентрацию, всегда надо оставаться в игре. Пока он выходит из-за травмы основного вратаря Джанлауджи Доннаруммы, но Матвей с удовольствием его заменяет и грамотно пользуется своими шансами. Вчера он переиграл своего соперника в серии пенальти, отразил два удара, такая у него профессия», — сказал Мостовой.
Сафонову 25 лет, он перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне. За французский клуб вратарь провел восемь матчей во всех турнирах, трижды отыграв «на ноль» и пропустив шесть мячей. В составе сборной России Сафонов принял участие в 13 матчах.