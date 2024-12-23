Болельщики отреагировали на гол правнука Муссолини нацистским приветствием

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболист Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, забил свой первый мяч в профессиональной карьере, фанаты встретили его гол «римским салютом» — приветствием, распространенным в нацистской Германии.
Муссолини, выступающий за «Юве Стабию», отметился голом в воскресенье, 22 декабря, в матче 18-го тура первенства итальянской Серии B. Его гол принес команде победу над «Чезеной» — 1:0.
Видео празднования болельщиками гола Муссолини распространилось в соцсети X. На нем фанаты несколько раз вскидывают правые руки вверх во время объявлении фамилии отличившегося игрока.
Романо Флориани Муссолини 21 год, он является воспитанником римского «Лацио», чьи фанаты известны праворадикальными настроениями. Перед началом нынешнего сезона футболист, выступающий на позиции правого защитника, перешел в «Юве Стабию» на правах аренды.